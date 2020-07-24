Уровень падения экспорта может достигнуть отметки в 13-15%.

Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница рассказала, что уровень падения в текущем году достигнет показателя в 13-15 процентов.

Как и ранее, мы ожидаем, что наиболее существенный вклад в снижение ВВП в 2020 году внесет падение внешнего спроса, что отразится в снижении экспорта на 13-15% Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Глава регулятора отметила, что по итогам заседания совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Сейчас она составляет 4,25 процента годовых. Таким образом Центробанк обновил исторический минимум.

Также Центробанк сузил прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Ранее этот параметр достигал отметки в 4-6 процента, сейчас - в 4,5-5,5 процента.

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Видео: Банк России