Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Ожидается, что ставку понизят до 4% - ещё на 0,5 процентных пункта.

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки Центробанка России. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогнозы экспертов российских и заграничных банков.

Ожидается, что ставку понизят до 4% - ещё на 0,5 процентных пункта. Если прогноз сбудется, то это будет уже третье снижение ключевой ставки с начала пандемии коронавируса.

Снижения ожидают следующие аналитики: экономисты "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и авторы обзора Nordea.

Ранее мы писали, что Центробанк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в рамках правительственного часа заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации. По словам эксперта, с начала пандемии российские банки смогли реструктурировать кредиты на общую сумму в 4,3 трлн рублей.

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