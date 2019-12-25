ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

В Совете Федерации глава Центробанка рассказала о перспективах по снижению ключевой ставки.

Центробанк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в рамках правительственного часа заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации. Чиновница отметила, что регулятор в июне 2020 года снизил ключевую ставку до 4,5 процента.

Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

По словам эксперта, с начала пандемии российские банки смогли реструктурировать кредиты на общую сумму в 4,3 трлн рублей. В настоящее время ЦБ поддерживает инициативу о частичном снятии средств с индивидуальных инвестиционных счетов.

При этом пакет кредитов малому бизнесу за период с января по май текущего года увеличился на 6,4 процента.

Набиуллина заявила, что экономика России восстановится за несколько кварталов.