Она отметила, что последствия пандемии не исчезнут сразу после того, как будут сняты ограничения.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России восстановится за несколько кварталов. Её слова передаёт агентство ТАСС.

По её словам, COVID-19 нарушил траектории развития российской экономики и финансовой системы страны.

Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Она отметила, что последствия пандемии не исчезнут сразу после того, как будут сняты ограничения. Наббиулина считает, что это даёт некоторый оптимизм, но ждать быстрого роста экономической активности не следует.

Ранее Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки.

Видео: YouTube / Банк России