Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

По оценкам ЦБ, замедление роста цен в стране происходит быстрее, чем было указано в прогнозе.

Банк России не исключает возможность снижения ключевой ставки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции заявила, об этом говорят данные по экономике и инфляции.

В целом данные и об экономике, и об инфляции подтверждают наше мнение о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки Эльвира Набиуллина, глава Банка России

По оценкам ЦБ, замедление роста цен в стране происходит быстрее, чем было указано в прогнозе. Глава регулятора пояснила, что это напрямую связано с укреплением рубля на фоне стремительного роста цен на нефть.

При этом Набиуллина пояснила, что резкое снижение ключевой ставки на 1% может негативно отразиться на банках и экономике страны. ЦБ принимает во внимание дезинфляционные и инфляционные факторы, а также то, как меры отразятся на банковских институтах.

Напомним, в Центробанке допустили снижение ключевой ставки в июне.

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