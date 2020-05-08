Для принятия решения регулятор будет учитывать экономическую динамику, а также рост инфляции.

В Центробанке допустили снижение ключевой ставки в июне. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Её слова передаёт "Интерфакс".

Центральный банк РФ допускает понижение ключевой ставки на 100 пунктов. По словам Набиуллиной, всё зависит от экономической ситуации в стране. Она рассказала, что в ЦБ рассматривают и другие варианты.

Для принятия решения регулятор будет учитывать экономическую динамику, а также рост инфляции и другие показатели.

Эльвира Набиуллина добавила, что банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, потому что большую часть кредитов и депозитов они получили по фиксированным ставкам.

Ранее ЦБ предупредил о всплеске кредитных мошенников после пандемии COVID-19.

Видео: Youtube/Банк России