ЦБ предупредил о всплеске кредитных мошенников после пандемии COVID-19

Мошенники в этом случае присвоят себе деньги и исчезнут.

Центральный Банк предупредил о всплеске кредитных мошенников после пандемии COVID-19. В официальном сообщении регулятора сказано, что они будут предлагать гражданам нелегально решить проблемы с кредитами. Таким мнением поделился директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

ЦБ считает, что после спада пандемии в стране может быть всплеск предложений от так называемых раздолжнителей. Такие компании будут предлагать гражданам за плату решить проблемы с кредиторами.

Лях подчеркнул, что мошенники в этом случае присвоят себе деньги и исчезнут, а гражданин всё равно будет обязан выплачивать кредит, так как это его прямая обязанность.

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Видео: YouTube / Банк России