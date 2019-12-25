30 апреля ЦБ выпускает две серебряных и одну золотую монету в честь 75-летия Победы в ВОВ.

Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы. Об этом сообщили представители регулятора на официальном сайте.Они рассказали, что ЦБ создает монеты из драгоценных металлов с номиналом в 3 и 50 рублей. Деньги будут связаны 75-ой годовщине с момента завершения ВОВ.

"Комплекс Храма Воскресения Христова" выйдет в специальной серии в виде двух серебряных монет по три рубля. В первом случае на обороте монеты будет изображен главный храм Вооруженных сил России - Воскресения Христова. На обороте второй трехрублевой монеты появится рельефное изображением мемориала "Дорога памяти". Обе монеты изготовлены тиражом по четыре тысячи единиц.

Золотая монета с номиналом в 50 рублей выпущена тиражом в полторы тысячи экземпляров.На ее обороте показан Храм Воскресения Христова.

В трех районах Ленобласти проходят субботники ко Дню Победы.