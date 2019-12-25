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В трех районах Ленобласти проходят субботники ко Дню Победы
Сегодня, 15:05
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lizapoluda

В трех районах Ленобласти проходят субботники ко Дню Победы

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К мероприятиям присоединились волонтеры и работники ЖКХ.

Ежедневно в Ленинградской области проходят субботники, приуроченные к предстоящему Дню Победы. В понедельник, 28 апреля, мероприятия по облагораживанию памятников и мемориалов состоялись сразу в трех районах. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область". 

Так, работы проведены на месте воинского захоронения "Северная окраина" и у памятника "Слава" в Сланцах, а также на  территории мемориала "Непокоренная высота 105.3 - гора Колокольня" в Ломоносовском районе и у памятного знака "Здесь остановлен враг", памятной плиты Герою Советского Союза В.Л. Полещуку в Подпорожском районе.

В субботниках приняли участие отряды волонтеров, активисты, сотрудники ЖКХ, представители администраций и различных предприятий.

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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