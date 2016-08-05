ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "Невастройинвест"

Деньги его вкладчикам будут возвращены.

Центробанк России своим приказом отозвал лицензию у банка "Невастройнвест" (Петербург).

Как отмечается в сообщении мегарегулятора, эта кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Деньги клиентам "Невастройинвеста" будут возвращены в соответствии с законодательством: в размере 100% остатка, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Что касается причин отзыва, то этот банк, как заявляет ЦБ, допускал нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов. "Невастройнвест" не обеспечивал своевременное предоставление данным по операциям, подлежащим контролю. Также кредитная организация, в частности, нарушала нормативные акты Банка России.

Существенная доля ее корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с основным собственником. А свыше 70% кредитного портфеля, по данным ЦБ, составляли низкокачественные ссуды.

"Невастройинвест" занимал 349-е место в банковской системе России. В этот банк назначена временная администрация.

Как сообщало ранее Piter.tv, Центробанк также отозвал лицензию у московского "Народного банка".

Фото: cbr.ru