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WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками
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WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками

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Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у ККБ.

Международная платежная система WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Известно, что все находящиеся на счетах средства заморожены. Позже они вернутся своим владельцам. Однако о порядке возвращения средств клиентам информации нет. Она будет предоставлена дополнительно. Свое решение WebMoney объяснила отзывом Центробанком РФ лицензии у Консервативного коммерческого банка (ККБ), который выступает в РФ расчетным банком системы.

Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.

пресс-служба WebMoney

ЦБ объяснил отзыв лицензии у ККБ тем, что кредитная организация допускала нарушения российского законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, а также в вопросе финансирования терроризма. Поведение ККБ специалисты ЦБ назвали вовлеченным в обслуживании  "теневого" игорного бизнеса. Действия ЦБ в компании WebMoney расценили как недружественный шаг.

США сократили срок новой лицензии группы "ГАЗ".

Фото: Pixabay.com
 

Теги: webmoney, консервативный коммерческий банк, отзыв лицензии, центробанк, электронный кошелек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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