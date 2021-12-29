США сократили срок новой лицензии группы "ГАЗ"

Новые разрешения выпущены сроком на 90 дней, хотя ранее подобные документы выдавались на год.

Министерство финансов Соединенных Штатов сократило срок новых лицензий на сделки с группой "ГАЗ". Это следует из заявления опубликованного на официальном сайте американского ведомства.

Новые разрешения выпущены сроком на 90 дней, хотя ранее подобные документы выдавались на год. Такое решение в Минфине обосновали "текущей ситуацией с РФ". Лицензия будет действовать до 27 апреля, срок действия прежних документов истекает 26 января.

Разрешения продлены на меньший период из-за текущей ситуации с Россией. Решение о дальнейшем продлении будет приниматься с учетом поведения России. из сообщения Минфина США

Напомним, в 2018 году американский Минфин ввел санкции в отношении Олега Дерипаски и заблокировал его активы на территории Соединенных Штатов из-за "злонамеренной деятельности". В настоящее время Вашингтон выпускает краткосрочные лицензии, которые разрешают работу таких компаний с поставщиками и контрагентами.

Ранее в Белом доме заявили, что угроза санкций против России эффективнее их превентивного введения.

Фото: pixabay.com