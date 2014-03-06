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Глава минфина США отказался включать слова о нефти РФ в коммюнике G7
Сегодня, 11:31
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Глава минфина США отказался включать слова о нефти РФ в коммюнике G7

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В коммюнике по итогам встрече были включены более общие слова об усилении санкций G7 против РФ.

Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о нефти РФ в коммюнике G7 в канадском Банфе на прошлой неделе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

По информации источников, на встрече министров финансов G7 со стороны Канады поступило предложение прописать намерение о снижении потолка цен на российскую нефть в совместном заявлении. Однако эти слова не были включены по просьбе Бессента. При этом в коммюнике по итогам встрече были включены более общие слова об усилении санкций G7 против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее мы сообщали, что Трамп намерен ввести новые санкции против РФ.

Фото: pxhere.com

Теги: минфин сша, нефть, россия, саммит g7, скотт бессент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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