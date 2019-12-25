ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Платина"

Регулятор отмечает, что финорганизация нарушала законы о банковской деятельности.

С 17 сентября Банк России отозвал лицензию у московского банка "Платина" (ООО КБ "Платина"). Лицензию у финорганизации отозвали из-за большого объема непрозрачных операций по обеспечению расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами. Информация об этом появилась на сайте ЦБ.

В сообщении говорится, что банк "Платина" нарушал требования ЦБ и законы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов банк занимал 246 место в банковской системе России.

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Фото: cbr.ru