Набиуллина оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса

При этом в проекте ЦБ такой сценарий рассматривался.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала РБК, что оценивает вероятность наступления мирового финансового кризиса как очень низкую. Таким образом глава регулятора прокомментировала проект ЦБ об "Основных направлений денежно-кредитной политики".

В сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

По ее словам, данный проект нельзя рассматривать как предсказание кризиса. Набиуллина также отметила, что возможно появление экономических пузырей в условиях мягкой денежно-кредитной политики.

И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала также, что в сентябре годовая инфляция может достигнуть 7%.

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