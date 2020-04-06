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В сентябре годовая инфляция может достигнуть пиковых 7%
Сегодня, 8:23
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В сентябре годовая инфляция может достигнуть пиковых 7%

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При этом снижение инфляции ожидается в четвертом квартале 2021 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью РБК, что в сентябре годовая инфляция в сентябре продолжит рост на фоне низкой базы 2020 года и приблизится к 7%. Глава регулятора отмечает, что затем должно начаться снижение этого показателя.

По данным Росстата, годовая инфляция ускорилась до 6,84-6,85% на 13 сентября.

По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было, пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России 

Глава Центробанка отметила, что из-за постепенного исчерпывания эффекта разовых факторов, а также из-за эффекта цикла ужесточения денежно-кредитной политики инфляция должна будет снизиться.

Напомним, что Банк России поднял ключевую ставку до 6,75% годовых.

Фото: cbr.ru 

Теги: банк россии, годовая инфляция, председатель цетробанка эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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