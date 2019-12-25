Инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались.

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%. Это новый исторический минимум в РФ. Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. цитата из пресс-релиза Центрального Банка России

Там сказано, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались.

Ранее мы писали, что аналитики ожидали снижения ключевой ставки ЦБ. Снижения ожидали следующие аналитики: экономисты "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и авторы обзора Nordea.

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