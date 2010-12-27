Центр Петербурга перекрыт в связи с проведением военно-морского парада

Для удобства автомобилистов проезд по ЗСД на один день сделано бесплатным.

В связи в празднованием Дня ВМФ 28 июля в Петербурге вводятся ограничения движения транспорта в центре города.

Так, с 8:00 до 23:59 прекращено движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, по набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, по Певческому проезду и по проезду от Певческого проезда до Миллионной улицы. Кроме того, перекрыт Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

Также 28 июля полностью перекрыт отрезок КАД. С 10:30 до 12:15 будут разведены сразу четыре моста – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Для проезда автомобилей еще в субботу закрылись Дворцовая, Английская и Университетская набережные. Адмиралтейскую набережную перекрыли до 31-го июля. Для удобства водителей с 10 до 13 часов 28 июля по центральному участку ЗСД можно будет проехать бесплатно.

На территорию Кронштадта во время парада сможет попасть только аккредитованный транспорт.

О полной программе празднования Дня ВМФ в Петербурге Piter.TV рассказывал ранее.

Фото: Pixabay