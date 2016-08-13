Cборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал Кубка Америки

В полуфинале ей предстоит сыграть со сборной Колумбии.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора и вышла в полуфинал Кубка Америки.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Под конец первого тайма первый гол сборной Аргентины принес Родриго Де Пауль. Второе очко для своей команды заполучил Лаутаро Мартинес. Третий гол принадлежит Лионелю Месси, он поставил точку в этом матче на 93-й минуте игры.

Сборная Эквадора завершала матч в меньшинстве после удаления Пьеро Инкапье в конце второго тайма.

В полуфинале Кубка аргентинцы сыграют с командой Колумбии, которая ранее взяла верх над их соперниками из Уругвая. В другом полуфинале турнира встретятся сборные Бразилии и Перу.

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Видео: Twitter/Lionel10Team