  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:45
91
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Cборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал Кубка Америки

0 0

В полуфинале ей предстоит сыграть со сборной Колумбии.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора и вышла в полуфинал Кубка Америки.

Игра завершилась со счетом 3:0. 

Под конец первого тайма первый гол сборной Аргентины принес Родриго Де Пауль. Второе очко для своей команды заполучил Лаутаро Мартинес. Третий гол принадлежит Лионелю Месси, он поставил точку в этом матче на 93-й минуте игры.

Сборная Эквадора завершала матч в меньшинстве после удаления Пьеро Инкапье в конце второго тайма.

В полуфинале Кубка аргентинцы сыграют с командой Колумбии, которая ранее взяла верх над их соперниками из Уругвая. В другом полуфинале турнира встретятся сборные Бразилии и Перу.

Ранее мы сообщали, что Станислав Черчесов пока не собирается покидать пост главного тренера сборной России по футболу.

Видео: Twitter/Lionel10Team

Теги: сборная аргентины по футболу, сборная эквадора по футболу
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии