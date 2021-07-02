Специалист продолжает быть главным тренером российской сборной по футболу.

Станислав Черчесов пока не собирается покидать пост главного тренера сборной России. Об этом он сообщил во время пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятие ведет телеканал "Матч ТВ". По словам тренера, он занимает государственную должность, а приглашение занять пост он воспринял как приказ. Он добавил, что решение об уходе с работы не следует принимать импульсивно.

Нужно успокоиться, мы все обсудим и решим по-деловому. Станислав Черчесов, главный тренер сборной РФ

Напомним, что 30 июня РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным. Также технический комитет поддержал работу Станислава Черчесова. Основной проблемой российского футбола специалисты назвали уровень подготовки отечественных спортсменов. Футболисты вылетели из группового этапа Евро-2020, не дойдя до этапа плей-офф. Черчесов занимает пост главного тренера с 2016 года. Наша команда попала под его руководством в четвертьфинал турнира в 2018 году.

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Видео: Пресс-центр "Россия сегодня"