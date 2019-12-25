В ВОЗ призвали оценить риски проведения финала чемпионата Европы в Лондоне

Ханс Клюге сообщил о эпидемиологической угрозе при проведении игр чемпионата Европы по футболу в Лондоне.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге обеспокоен из-за проведения полуфиналов и финала Евро-2020 в Лондоне. Мероприятия пройдут 6, 7 и 11 июля. Специалист ВОЗ напомнил, что на территории Великобритании фиксируется негативная эпидемиологическая обстановка из-за распространения индийского штамма коронавируса. Об этом эксперт рассказал журналистам во время брифинга, который транслировался на странице ВОЗ на Facebook.

Мы обеспокоены, мы знаем, что вариант "Дельта" был задокументирован 33 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, включая страны, которые принимают у себя матчи чемпионата Европы. Нужно оценивать риски. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Напомним, что правительство Великобритании объявило о том, что посетить игры чемпионата Европы по футболу в июле смогут свыше 60 тысяч болельщиков. Общая вместимость спортивной арены "Уэмбли" в Лондоне - 90 тысяч человек. Таким образом стадион будет заполнен на 75 процентов.

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