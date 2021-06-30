Путин призвал подумать о кадровых перестановках в сборных России по хоккею и футболу

Российский лидер отметил, что у отечественного спорта "потенциал очень хороший".

Президент России Владимир Путин заявил, что поражения сборных страны по футболу и хоккею показали необходимость изменений, в том числе и кадровых. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Российский лидер отметил, что у отечественного спорта "потенциал очень хороший".

То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу - факт, который не может остаться незамеченным. Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, футболисты сборной РФ не смогли выйти из группы на Евро-2020. Последний свой матч спортсмены проиграли 21 июня своим соперникам из Дании со счетом 4:1. А российские хоккеисты в 1/4 финала мирового первенства уступили канадцам со счетом 1:2.

Ранее Путин заявил, что некоторые офисы крупных компаний, находящихся в российской столице, стоит перевести в Сибирь.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным