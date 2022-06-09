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Месси снялся в южноамериканском сериале

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Эпизод с участием футболиста появится в 2023 году.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в популярном южноамериканском сериале "Защитники". Об этом сообщает Marca.

34-летний аргентинец появится в эпизодической роли сериала. Несколько дней назад футболист завершил съемки. Эпизод с участием Месси появится в 2023 году. Сериал "Защитник" рассказывает про футбольных агентов, которые пытаются спасти свой гибнущий бизнес.

В минувшем сезоне Лионель Месси провел в составе "ПСЖ" 34 матчах во всех турнирах и забил 11 голов.

Ранее мы сообщали, что сборная Бельгии разгромила Польшу в Лиге наций.

Видео: YouTube / Star+ Latinoamericana

Теги: лионель месси, сборная аргентины по футболу, сериал, съёмка, фк псж
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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