Месси снялся в южноамериканском сериале

Эпизод с участием футболиста появится в 2023 году.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в популярном южноамериканском сериале "Защитники". Об этом сообщает Marca.

34-летний аргентинец появится в эпизодической роли сериала. Несколько дней назад футболист завершил съемки. Эпизод с участием Месси появится в 2023 году. Сериал "Защитник" рассказывает про футбольных агентов, которые пытаются спасти свой гибнущий бизнес.

В минувшем сезоне Лионель Месси провел в составе "ПСЖ" 34 матчах во всех турнирах и забил 11 голов.

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Видео: YouTube / Star+ Latinoamericana