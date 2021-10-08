Сборная Бельгии разгромила Польшу в Лиге наций

Хозяева отыгрались со счета 0:1.

Сборная Бельгии по футболу разгромила Польшу со счетом 6:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе.

Счет открыли поляки благодаря точному удару Роберта Левандовского. До перерыва Аксель Витсель восстановил равенство. Во втором тайме хозяева устроили сопернику разгром. Дубль в составе бельгийцев оформил Леандро Троссард. Также голами отметились Кевин Де Брюйне, Леандер Дендонкер и Луа Опенда.

После двух матчей Бельгия набрала три очка и занимает второе место в своей группе. Польша с тем же показателем опустилась на третью строчку.

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Видео: YouTube / Hong Hanh Vlog