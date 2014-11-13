Сборная Украины обыграла Ирландию в матче Лиги наций

Единственный мяч был забит во втором тайме.

Сборная Украины по футболу одержала победу над Ирландией со счетом 1:0 в матче группового этапа Лиги наций. Игра прошла на стадионе "Авива" в Дублине.

Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Виктор Цыганков после удара со штрафного. Ранее арбитр отменил в первом тайме гол Тараса Качарабы в ворота ирландцев после повторного просмотра эпизода.

Украина одержала первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Команда Александра Петракова занимает второе место в своей группе, набрав три очка. Ирландия с нулем осталась на четвертой позиции.

Ранее мы сообщали, что сборная Германии сыграла вничью с Англией в Лиге наций

Видео: YouTube / Virgin Media Sport