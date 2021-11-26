Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на ЧМ-2022

В решающем матче команда сыграет против Уэльса.

Сборная Украины по футболу обыграла Шотландию со счетом 3:1 в полуфинале отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Встреча прошла на арене "Хэмпден Парк" в Глазго.

В первом тайме Андрей Ярмоленко открыл счет. После перерыва Роман Яремчук удвоил преимущество гостей. За 11 минут до конца встречи Каллум Макгрегор сократил разницу, однако в добавленное время Артем Довбик забил третий мяч в ворота шотландцев.

Решающий матч за выход на ЧМ-2022 Украина проведет против Уэльса. Игра пройдет 5 июня в Кардиффе.

Ранее мы сообщали, что Зинченко заплакал на пресс-конференции перед матчем за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией.

Видео: YouTube / Virgin Media Sport