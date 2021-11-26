Уткин оценил шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2022

В воскресенье, 5 июня, Украина сыграет с Уэльсом в решающем стыковом матче.

Комментатор Василий Уткин оценил шансы сборной Украины по футболу попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

В воскресенье, 5 июня, Украина сыграет с Уэльсом в решающем стыковом матче за выход в финальную стадию турнира. Уткин отметил, что большая часть команды была лишена игровой практики из-за событий в своей стране. Он также добавил, что некоторые футболисты, выступающие в Европе, не так часто играли в своих клубах. Однако, по словам комментатора, Украина дала крутой бой Шотландии.

Думаю, шансы Украины в матче с Уэльсом вполне андердожьи. У украинцев сил не прибавляется, а Уэльс уже посмотрел, как была обыграна Шотландия. Василий Уткин, комментатор

Ранее мы сообщали, что сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на ЧМ-2022.

Видео: YouTube / Василий Уткин