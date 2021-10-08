Сборная Германии сыграла вничью с Англией в Лиге наций

Гости ушли от поражения благодаря пенальти.

Сборная Германии по футболу сыграла вничью с Англией в матче 2-го тура Лиги наций. Игра прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл полузащитник немецкой команды Йонас Хофман на 50-й минуте. В конце второго тайма капитан сборной Англии Гарри Кейн заработал пенальти и реализовал его. Этот гол стал для игрока 50-м в составе национальной команды.

По итогам двух матчей в Лиге наций Германия занимает третье место в своей группе, набрав два очка. Англия с одним баллом находится на четвертом месте.

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Видео: YouTube / Hummer Football