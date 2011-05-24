В Брюсселе произошли беспорядки после поражения сборной Бельгии на ЧМ-2022

В Брюсселе произошли беспорядки после поражения сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает LN24.
В беспорядках приняли участие марокканские фанаты, живущие в Брюсселе. Они разбили витрины магазинов, перевернули несколько машин и подожгли покрышки. Местной полиции пришлось использовать светошумовые гранаты и водометы, чтобы остановить погромы.
Бельгия уступил Марокко в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 0:2. Команда набрала три очка после двух матчей и занимает третье место в своей группе.
Ранее Дзюба заявил, что не смотрит ЧМ-2022.
Видео: ln24.be
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