CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов. Об этом во время брифинга по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Они много говорили о Нагорном Карабахе, Кавказе и также подробно о Турции и разных регионах, где у нас есть некоторые обеспокоенности и разногласия с турками. Это разные места по всему региону, от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других мест
заявление Госдепартамента США
Напомним, что брифинг между представителями США и Франции проводился в Стамбуле. Он связан с визитом Майка Помпео в Турцию. Госдепартамент США распространил на официальном сайте ведомства текст выступления чиновников.
Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа.
Фото: Pixabay.com
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