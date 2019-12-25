Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа

Он отметил, что должны быть посчитаны все голоса.

Госсекретарь Майкл Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации президента США Дональда Трампа. Заявление он сделал на брифинге.

Журналисты задали ему вопрос о том, будет ли Помпео оказывать помощь в передаче власти переходной команде Джо Байдена, объявившего себя президентом США после выборов.

Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы. Майкл Помпео, госсекретарь США

Он отметил, что должны быть посчитаны все голоса.

Ранее в МИД оценили возможную смену администрации США.

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