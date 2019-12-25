В МИД оценили возможную смену администрации США

Михаил Богданов оценил вероятность возвращения "старых переговорщиков" на позиции дипломатов по Ближнему Востоку.

В российском МИД оценили возможную смену администрации США. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал специальный представитель президента РФ по делам Ближнего Востока и странам Африки Михаил Богданов. Чиновник отметил, что внешнеполитическое ведомство считает возможным возвращение к работе переговорщиков из команд Барака Обамы и Билла Клинтона.

Видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами. Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических Михаил Богданов, замминистра МИД России

В МИД отметили, что среди работавших дипломатов в администрациях Обамы и Клинтона было много хороших экспертов и опытных специалистов. Богданов лично знаком со многими американцами по совместной работе в Египте, Израиле и арабских странах.

МИД назвал Африку одним из приоритетов внешней политики России.

Фото: Piter.tv