Помпео обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой

Госсекретарь США призвал дождаться проверки юридического процесса на американских выборах.

Майк Помпео обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Джо Байдена с победой. Государственный секретарь США выступил на американском телеканале Fox News. Чиновник призвал общественность дождаться убежденности в том, что юридический процесс на проведенных выборах был полностью соблюден.

Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны Майк Помпео, госсекретарь США

Напомним, что ранее Майк Помпео рассказывал журналистам о плавной передачи власти второй администрации Трампа. По словам госсекретаря США, он обеспечит передачу власти от действующей администрации Дональда Трампа вне зависимости от того, кто будет объявлен президентом США.

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Видео: YT / Fox News