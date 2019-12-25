Специалисты опубликовали доклад за 2019 год.

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны. По мнению военных, на данный момент мир находится под угрозой новых боевых действий. Согласно опубликованному за 2019 год отчету, аналитики уверены, что новый глобальный конфликт "находится на первой стадии".

Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять текст документа

Чехи называют в качестве возможной причины нового военного конфликта конфронтацию между США, Китаем и Россией. Эксперты также отмечают падение значимости международного права. Они установили, что страны ставят под сомнение определенность мирового порядка, а диалог как способ решения задач и противоречий практически отсутствует в обществе. Еще одним негативным фактором для формирования напряженность является манипулирование общественным сознанием.

Британская армия предупредила об угрозе третьей мировой войны.

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