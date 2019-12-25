Пандемия коронавируса вызвала глобальную политическую нестабильность и экономический кризис. Это может привести к третьей мировой войне.

Британская армия предупредила об угрозе третьей мировой войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера.

Между странами сохраняется постоянная конкуренция. По всей планете разворачивается множество локальных конфликтов. Эксперт уверен, что риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален.

Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать. - Ник Картер, глава Штаба обороны Великобритании

Генерал призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний. Нельзя допустить повторения этих событий.

Ранее мы сообщили, что Россия окажется в числе главных врагов США после победы Байдена.

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