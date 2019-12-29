Население Сирии бежит в основном из-за действий Анкары, а не правительственных сил.

ЦПВС опроверг заявления о "миллионных" потоках беженцев из Идлиба. Заявление "РИА Новостям" сделал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев. Контр-адмирал не поддержал высказывание Турции о наступающем гуманитарном кризисе. Подобные слова специалисты из ЦПВС нашли несостоятельными. Ранее Анкара высказала критику в адрес правительства Сирии и России, Европы и США. По мнению Эрдогана, государства допустили опасную ситуацию в зоне деэскалации.

По данным ЦПВС, с начала 2020 года из районов боевых действий бежало 35 тысяч местного населения. Из них часть является семьями боевиков. Российские эксперты ведут круглосуточный мониторинг гуманитарной обстановки на протяжении нескольких лет. Военные отмечают, что большее количество людей уходят с земель из-за операции Турции. От действий Анкары решились покинуть дома 385 тысяч человек. Преимущественно эти жителя являются курдами.

Ранее сирийские боевики используют оружие США против турецких военных.

Видео: YouTube/Al Jazeera English