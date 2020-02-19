Сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

ЦПВС России обвиняет США в поддержке боевиков.

Минобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии. Ведомство основывается на данных центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). С начала 2020 года с территории Ирака в Сирию прибыло 13 автоколонн с оружием. Они содержали 80 единиц бронетехники, 300 грузовиков с боеприпасами. Техника поставляет в северо-восточный регион конфликта. В ЦПВС уверены, что это происходит при "непосредственном участии" Америки. Об этом "ТАССУ" заявил контр-адмирал Олег Журавлев.

Командованием США осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием прокомментировал глава российского ЦПВС

Мирным жителям Сирии опять приходится покидать дома из-за неблагоприятной гуманитарной обстановки. Регулярно ведутся обстрелы населенных пунктов. Они стремятся попасть на территорию, подконтрольную правительственным силам.

Ранее в Минобороны РФ опровергли заявления Турции о гибели в Идлибе сирийских военных.

Видео: YouTube/BBC News, Sky News Australia