В Минобороны РФ опровергли заявления Турции о гибели в Идлибе сирийских военных

В ЦПВС назвали их безответственными.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), входящий в Минобороны, не подтвердил заявления Турции о гибели в зоне деэскалации в Идлибе 63 сирийских военных. В ЦПВС назвали безответственным распространение этих сведений. Об этом сообщил ТАСС.

Турецкая сторона заявляла, что якобы за одни сутки в Идлибе было уничтожено более 60 военнослужащих сирийской армии. Заявления об обстрелах вооруженными силами Турции правительственных войск Сирии признали в ЦПВС не соответствующими действительности. В Минобороны добавили, что такие заявления не отвечают взаимным интересам России и Турции и эскалируют обстановку.

Ранее мы рассказывали, что турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами.

Видео: DW News / YouTube