Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Боевики произвели ракетный удар.

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами. Они совместными усилиями нанесли ракетный удар по позициям правительственных военных. В операции участвовала запрещенная на территории России террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам".

Атака произошла в провинции Алеппо. Напомним, что в данном регионе армия Дамаска активно ведет наступление. Боевики предприняли контратаку около города Кафр-Халаб. В 11 километрах от пункта находится город Тафтаназ, где размещен аэродром, который использует ВВС Турции. Именно там погибли турецкие военные 10 февраля. Журналисты из Ebaa рассказали, что при контратаке использовались танки M60 турецкой армии. Опубликованы кадры с места событий.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию.

Видео: YouTube/Matsimus