CNN: в Калифорнии афроамериканца убили в драке с полицейскими

Курт Рейнхолд напал на офицера и хотел отнять у него оружие.

CNN: в штате Калифорния афроамериканца убили в драке с полицейскими. Об этом рассказали американские журналисты со ссылкой на заявление шерифа округа Ориндж Дона Барнса. По данным полиции, скончался бездомный мужчина, который попытался завладеть табельным оружием в городе Сан-Клемент.

В заявлении очевидцев событий, жертвой стал 42-летний Курт Рейнхолд. Трагедия произошла 23 сентября. Афроамериканец попытался вытащить пистолет представителя закона, но получил огнестрельные ранения. Офицеру пришлось во время нападения дважды выстрелить в мужчину.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Им занимается окружная прокуратура. В распоряжении представителей закона есть видеозапись с места трагедии. Власти решили не публиковать кадры из-за нестабильной ситуации с протестами в стране.

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Фото: Pixabay.com