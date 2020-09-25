  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
106
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: В США пума пришла в город и охотилась на детей

0 0

Автор видео отпугнул дикое животное.

В Калифорнии дикая пума пришла в город и наблюдала за играющими детьми. 

Инцидент произошел в городе Пасифика в Калифорнии. Около 5 дней назад местный житель Тимоти Керрик увидел во дворе своего дома дикую пуму, которая сидела на дорожке и через забор наблюдала за маленькими детьми, которые катались неподалеку на велосипедах. 

Мужчина крикнул детям, чтоб они спрятались. Пума отреагировала на крик и залезла под грузовичок. Тогда мужчина встал между машиной и детьми. Пума еще немного посидела и ушла. Тимоти считает, что пума охотилась на детей.

Ранее:В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак

Видео: YouTube/Timothy Kerrisk III

 

 

Теги: в мире, видео от очевидца, пума в городе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии