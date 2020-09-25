Видео: В США пума пришла в город и охотилась на детей

В Калифорнии дикая пума пришла в город и наблюдала за играющими детьми.
Инцидент произошел в городе Пасифика в Калифорнии. Около 5 дней назад местный житель Тимоти Керрик увидел во дворе своего дома дикую пуму, которая сидела на дорожке и через забор наблюдала за маленькими детьми, которые катались неподалеку на велосипедах.
Мужчина крикнул детям, чтоб они спрятались. Пума отреагировала на крик и залезла под грузовичок. Тогда мужчина встал между машиной и детьми. Пума еще немного посидела и ушла. Тимоти считает, что пума охотилась на детей.
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Видео: YouTube/Timothy Kerrisk III
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