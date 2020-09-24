В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак

Пассажиры протирают кожу салфеткой, которую потом дают нюхать служебным собакам.

В финском аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак. Об этом журналистам рассказала компания, управляющая воздушными воротами. По сообщению пресс-службы, животных будут по запаху определять наличие коронавируса в крови пассажиров.

Собак обучили обнаруживать коронавирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым. Участие является добровольным и в первую очередь ориентировано на пассажиров, прибывающих из-за границы пресс-служба аэропорта Хельсинки

Пассажиров просят салфеткой вытереть кожу. Затем салфетку отправляют в специальный сосуд, который подносят собаке. Процедура проводится за минуту. Если животное заявляет о положительном результате, то гостя отправляют в информационно-медицинский пункт для получения инструкций. Тестирование системы будет проводиться на протяжении четырех месяцев.

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