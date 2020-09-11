Осло также направит на остров Лесбос медиков для помощи пострадавшим.

Финляндия и Норвегия примут беженцев из сгоревшего лагеря в Греции. Об этом сообщили представители финской полиции. По данным местного МВД, страна примет 11 несовершеннолетних мигрантов, которым некуда идти после пожара в лагере "Мориа" на острове Лесбос.

Финляндия решила помочь Греции, приняв 11 несовершеннолетних просителей убежища, находящихся без попечителей, из разрушенного пожаром лагеря "Мориа" сообщение МВД Финляндии

Напомним, что весной 2020 года государственный совет Финляндии постановил, что страна примет 175 беженцев из Средиземноморского региона. В списке значатся 11 человек, пострадавших во время пожара. Еще 50 просителей убежища готова принять Норвегия. Чиновники также направили в Грецию медиков. На Лесбос полетят 25 медсестер, врачей и специалистов по логистике.

Напомним, что крупный пожар охватил лагерь "Мориа" ночью 9 сентября. Большинству беженцев пришлось уйти в горы. Многие направились в город Митилини, но столкнулись с полицией. Сейчас несколько сотен мигрантов обустроились вдоль автомобильного шоссе.

Видео: Twitter / Steffen Lüdke