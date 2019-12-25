Тысячи беженцев хотели попасть в город Митилини.

В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Open в вечернем выпуске новостей. По данным СМИ, инцидент произошел на острове Лесбос. Там начались беспорядки после пожара в лагере для беженцев. Тысячи иностранцев пытались пройти в город Митилини и порт. Они начали жечь траву по дороге.

Спецназ полиции пытается дать отпор тысячам мигрантов, которые покинули свои палатки, которые не сгорели во время разрушительного пожара в лагере Мориа, и пытаются пройти в город Митилини сообщение СМИ

Напомним, что на Лесбосе сгорел центр приема и идентификации беженцев. В "Мориа" находятся около 12,8 тысяч человек. Полиция полагает, что причиной возгорания палаточного лагеря мог стать поджог. Инцидент произошел после того, как стало известно о 35 зараженных коронавирусом внутри лагеря.

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