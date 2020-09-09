Анкара готовится к эскалации конфликта с Грецией в Средиземном море.

Турция заблокировала военным кораблям РФ выход через Босфор. Анкара хочет закрыть для РФ проход между Черным и Средиземным морями из-за растущей эскалации конфликта в регионе с Грецией. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Местные СМИ заявили, что как только НАТО или Афины попытаются создать напряженную ситуацию, пролив будет перекрыт без предупреждения. Это оставит российскую базу в Тартусе без снабжения.

Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам...Это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально российский аналитик

Стоит отметить, что Россия высказывается против любой эскалации в Средиземном море. Закрытие прохода для морских судов перекроет поставки вооружения и техники в Сирии. В свою очередь это приведет к обострению ситуации в стране из-за накопления сил Турции в Идлибе. В местных СМИ отмечают, что воздушное пространство также может быть закрыто из-за того, что Анкара обвиняет РФ в поддержке ЛНА.

В Греции сгорел переполненный лагерь беженцев.

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