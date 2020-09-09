Очевидцы подозревают, что лагерь подожгли из-за подозрений в том, что в нем находятся зараженные коронавирусом.

В Греции сгорел переполненный лагерь беженцев под названием "Мория". Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BBC News. Спасателям пришлось эвакуировать местных жителей. На данный момент информации о пострадавших нет. На месте ликвидацией пламени занимались 25 человек и 10 единиц спецтехники.

"Мория" считается крупнейшим в стране лагерем для беженцев. В нем одновременно проживают около 13 тысяч человек. Все они остались без жилья. Пламя уничтожило все, что находилось на территории. Очевидцы заметили, что отдельные палатки все же уцелели.

Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания. Предположительно, огонь возник из-за человеческого фактора. По данным BBC News, могли иметь место поджоги в ходе волнений мигрантов. Волнения вызваны информацией о том, что 35 человек в лагере оказались заражены коронавирусом. Часть инфицированных отказалась от изоляции, а часть попыталась покинуть лагерь.

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Видео: Twitter / Steffen Lüdke