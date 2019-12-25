Финляндия снова закрывает границы со странами-соседями Швецией и Норвегией

Такие меры вызваны высокими показателями заболеваемости в Швеции и Норвегии.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что Финляндия намерена вновь закрыть границы со странами-соседями — Швецией и Норвегией. Об этом заявила представитель местного МВД Кирси Пимея.

Соответствующие меры связаны с высокими показателями COVID-19 заболеваемости в Швеции и Норвегии. Жители этих стран не смогут въехать на территорию Финляндию с 28 сентября. Стоит отметить, что границы между этими странами-соседями были открыты 19 сентября.

Власти Финляндии заявили, что они могут ввести карантин для всех стран, где число заражений составляет 25 на 100 тысяч населения.

Ранее мы сообщали о том, что Греция может закрыть полуостров Афон из-за коронавируса.

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