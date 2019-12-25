В регионе выявлено десять зараженных COVID-19.

Греция может закрыть полуостров Афон из-за коронавируса. Об этом во время выступления в регионе заявил глава местного Минздрава и по совместительству главный эпидемиолог Сотирис Циодрас. Чиновник проводит в административном центре Кариесе совещание в связи с зарегистрированными случаями инфицирования COVID-19. Слова министра приводит телеканал ERT-1.

Ранее медики выявили на Афоне десятерых зараженных. Они находятся в двух монастырях и одном ските. Один из инфицированных монахов находится в тяжелом состоянии. Он направлен на лечение в больницу имени Георгиоса Папаниколау в Салониках. У него фиксируются серьезные побочные заболевания.

По данным СМИ, община Афона может объявить о полном закрытии полуострова для паломников. Сейчас власти организовали ограниченную выдачу разрешений на посещение ряда монастырей.

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