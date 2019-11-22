CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из "российского дела"

Сотрудника обвиняют в фальсификации сведений, которые попали в итоговый доклад.

CNN: сотрудника ФБР заподозрили в подделке документа, касающегося слежки за штабом Трампа. Оперативники следили за Картером Пейджем, который занимал должность советника предвыборного штаба. Сейчас у прокуратуры США есть подозреваемый, который якобы занимался слежкой за Картером.

По словам спецпрокурора Джо Дарема, фигурант расследования работает в ФБР. В ведомстве не уточнили, в чем именно проявляется подделка официальной информации. Эти сведения могут попасть в доклад генерального инспектора Минюста Майкла Хоровитца в декабре. Спикер будет говорить об обстоятельствах, из-за которых в США ведется расследование по штабу Трампа. Сейчас дело рассматривается в трех отдельных ведомствах.

Ранее президент и его администрация неоднократно обвиняли спецслужбы в слежке. Она началась еще в 2016 году, во время предвыборной гонки. Сейчас Трамп призывает выяснить, не было ли нарушений в работе спецпрокурора Роберта Мюллера. Его доклад относительно расследования опубликован 18 апреля. Тогда чиновник признал, что ведомству не удалось найти следы сотрудничества штаба Трампа с Москвой. Подобные обвинения отвергают и в Кремле.

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео планирует покинуть администрацию Трампа.