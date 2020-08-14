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CNN сообщил об отказе США от помощи России в разработке вакцины от COVID

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Москва предлагала Вашингтону сотрудничество по проекту "Сверхзвуковая скорость".

Американский телеканал CNN сообщил об отказе США от помощи России в разработке вакцины от COVID-19. Об этом журналистам объявили неназванные российские чиновники. Они рассказали, что Москва предлагала Вашингтону помочь с созданием препарата против коронавируса в рамках  "беспрецедентного сотрудничества". Ученые из РФ могли присоединиться к американскому проекту "Сверхзвуковая скорость", нацеленного на разработку вакцины. Однако представители власти отказались не готовы к таким открытым отношениям.

Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия

источник телеканала CNN 

Российские эксперты отметили, что Россия открыта по вопросу обмена данными о создании вакцины от коронавируса. Это может помочь фармацевтическим компаниям США производить вакцину внутри государства.

В Центре Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса.

Теги: cnn, вакцина, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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